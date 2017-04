Der Blick 296 als Enhanced Podcast mit Kapitelmarken

Ich wurde nun ein paar Mal angesprochen ob es die Episoden unseres kleinen Freunderadios denn auch mal mit Kapitel-Marken gäbe. Aber gerne.

Hintergrund: Via Garageband kann man einer MP3-Datei weitere Metadaten mitgeben, wie z.B. Kapitel-Marken an bestimmten Zeitpunkten setzen, eigene Kapitel-Grafiken und Internet-Adressen einbinden. Die Datei wird dann im AAC-Format abgespeichert und endet auf podcast.m4a. Das hat den großen Vorteil, dass man in iTunes, iPod, iPad etc. von Kapitel zu Kapitel springen kann. Nachteil ist allerdings, dass die man die Datei mit allen Flash-Playern abspielen kann.

Wir haben das einmal anhand der letzten Episode getestet. Die wird allerdings noch nicht auf dem RSS_Feed landen, denn da gibt’s ja den 296er schon als MP3-Datei.

Hier also testweise die „gepimpte“ Episode „Blick 296 auf Podcasts und Geld, Social Media und Arbeitsrecht, C&A und American Express“ zum Download.

Und hier der Versuch die Datei mit dem Powerpress-Plugin für WordPress abzuspielen