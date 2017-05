Der 47. Blick – Podcasts auf Handy und Norman’s O2 Spy & Buy-Hit-Test

Weihnachtliche Ausgabe mit Updates zu Podcasts auf dem Handy und dem O2-Spy & Buy-Hit-Test von Norman und Alex:

Shownotes:

00:00/intro: If every day were christmas : www.Podsafeforpeace.org

03:10/podcasting und mobile: Update mobilcast.com

Podcatcher auf Handy, inzwischen nicht nur mehr Nokia 66er Reihe, Motorola ROKR und RAZR, sondern inzwischen auch für Sony Ericsson.

Jetzt kann man dort auch seinen Podcast anmelden: Der Tellerrand war schon angemeldet, aber Pimpmybrain-Podcast noch nicht.

04:50/podcasting und mobile: Update radiozone.at von Mobilkom Austria

Inzwischen über 80 Podcasts im Verzeichnis und damit über Handy abrufbar

05:15/podcasting und mobile: Neuer Mobile-Podcast-Dienst Phonecaster.de

Der Tellerrand-Podcast ist nun auch über Telefon erreichbar, unter 0931 663927130. Übersicht von bisher ca. 35 Podcasts auf www.phonecaster.de. Der Link zum Podcast auch bei Podster.de. Anmeldung des eigenen Podcasts möglich.

08:00/podcasting und music: Norman’s O2 Spy & Buy Hit-Test Challenge

Norman von der Podparade testet mit Alex die O2 Spy & Buy-Musikerkennung. 3:1 für O2, lieber Norman, das kostet nen Glühwein… 😉

18:20/podsafe music: The Fruits: New life is born

Glückwunsch an D. und L. aus M. zum Nachwuchs

Den 47. Blick als MP3-Datei herunterladen (15 Mb)

Den 47. Blick online anhören (22 Min)