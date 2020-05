Blick 330 auf Next Level Podcasting (Teil 2)

Der zweite Teil eines Gesprächs zwischen Tom Klein und mir zum Thema Next Level Podcasting. Wie kann Audiografie bei der Vermittlung von Unternehmenswissen helfen, einen Change Management Prozess in Unternehmen unterstützen? Was hat Authentizität und Narzissmus im Podcasting zu suchen, wie groß ist das Phänomen „Podfading“ und was zeichnet Podcaster aus, die durchhalten?

Vielen Dank an Tom Klein für die Führung durch das Thema 🙂

### Intro

Signature introduction Daily Source Code by Adam Curry

Saftiges Grußwort von Mati von Podigee

Musik: Choose von David Cutter Music – http://www.davidcuttermusic.co.uk

### Themen [03:30]

Wie kann Audiografie bei der Vermittlung von Unternehmenswissen helfen?

Hat Audiografie das Potenzial einen Change Management Prozess in Unternehmen zu unterstützen?

das Potenzial einen Change Management Prozess in Unternehmen zu unterstützen? Authentizität von Narzissmus im Podcasting

im Podcasting Plattformgeschäft als Herausforderung für Podcaster

als Herausforderung für Podcaster Wie groß ist das Phänomen „ Podfading “?

“? Was zeichnet Podcaster aus, die durchhalten?

### Outro [20:46]

### Produktion

**Signalstrecke der Episode**