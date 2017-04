Erfolg mit Blanko-Werbeanzeigen auf Facebook? Kurios, aber wahr…

Diese Frage stellte sich vor einigen Wochen bereits das Startup-Unternehmen Limited Run. Laut einem Bericht von t3n.de experimentierte das Unternehmen mit leeren Werbeanzeigen auf Facebook und erzielte damit ein erstaunliches Ergebnis:

Unser Test:

Um das zu überprüfen haben wir kurzerhand zwei eigene Test-Anzeigen rund um den „Blick über den Tellerrand“ aufgesetzt:

Mechanik:

Anzeige mit interner Ziel-URL Facebook-Seite „Blick über den Tellerrand„

Anzeige mit externer Ziel-URL www.pimpyourbrain.de

Creative: Wenig Titel, wenig Text und als Motiv ein weißes Bild

Laufzeit: 4 Tage (Freitag bis Montag)

Ergebnisse:

Die weiße Anzeige mit externer Ziel-URL erreichte eine Klickrate von 0,039% und liegt damit bereits über unserem Performance-Limit von 0,02%

erreichte eine und liegt damit bereits über unserem Performance-Limit von 0,02% Die weiße Anzeige mit dem Ziel Facebookseite performte mit einer Klickrate von 0,082% sogar weit über Durchschnitt. Der CPF Cost-per-Fan lag bei 0,43 Euro.

Es stellt sich also die Frage, warum eine leere Anzeige eine so gute Klickrate erzielt? Vielleicht sollten wir einige der neu gewonnen Fans einfach fragen? Das hat zumindest die Advertising Research Foundation in einem Testlauf gemacht und kommt zu dem Ergebnis „And No, Most People Didn’t Click on Them by Mistake“.

FAZIT:

Leere, bzw. weiße Facebook-Anzeigen scheinen ihren eigenen „Klick“-Reiz zu haben. Schade nur, dass Facebook dies inzwischen unterbindet. Bei einem größer angelegten Test bekamen wir gestern die Absage: