Stefan Rossegger, das steirische Youtube-Wunder aus Österreich – mit Übersetzung von Youtube

Auf der Österreich-Tour unserer Social-Media-Praxis-Workshop-Reihe hatte ich von den Teilnehmern in Bregenz den Tipp auf ein österreichisches Youtube-Wunder namens Stephan Rossegger bekommen. Der 20-jährige Landmaschinentechniker präsentiert in breitestem Oststeirisch Sicherheitstipps für den Arbeitsplatz und hat mit bis zu 200.000 Abrufen pro Episode einen beachtlichen Kult-Status erreicht. Begonnen hat alles mit einem Video für seinen Arbeitgeber, der Landring Landtechnik Werkstatt, einer Lagerhausgenossenschaft in Birkfeld / Steiermark. Zwischenzeitlich hatte ihn dann sogar das ORF mit im Programm. Chapeau!

Und jetzt kommt das Überraschende und Interessante: Wer sich das Video auf Youtube ansieht, der bekommt unter dem Knopf „Interaktives Transkript“ noch eine Übersetzung mit Zeitstempeln mit dazu…