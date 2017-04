Ford Focus Test Drive und Earned Media

„Earned Media“: Unverzichtbares Buzzword im Mini-Moleskin für Pappen-Paula und Kontakt-Konrad – und doch erst richtig zu verstehen im Kontext Paid Media – Earned Media – Owned Media.

Earned Media ist sowas wie die Summe der Aufmerksamkeit, die Fans, Mitarbeiter oder potenzielle Käufer in Reaktion auf eine Kampagne einer Marke zurückspielen. Nicht zu verwechseln mit „Kost nix“-Media oder der Viral-Venus.

Ford Marketing-Direktor Carl-Philipp Mauve setzt deshalb 20% seines Gesamtbudgets auf digitales Marketing. Dazu gehört dann wohl auch der „Ford Focus Global Test Drive Madrid“ zum Launch des Ford Focus mit 100 Testfahrern, den wir dann mal zünftig auf Twitter verfolgen und berichten.

Ford ist in den Sozialen Medien kein Unbekannter:

Na, dann mal gute Fahrt.

—

04.04.0211 NACHTRAG: Hier die Pressemeldung von Ford „FORD INVITES FOCUS FACEBOOK FRIENDS AROUND THE WORLD TO AMBITIOUS TEST DRIVE OF ALL-NEW MODEL“