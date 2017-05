Firmenhymnen, Unternehmens-Songs und Corporate Anthems

80 akustische Leckerli haben wir für Euch in den letzten 7 Jahren mit dem Podcast „Blick über den Tellerrand“ zusammengetragen. Hier also eine alphabetische Übersicht bekannter und unbekannter Unternehmens-Songs, Corporate und anderer Anthems. Weitere Tipps gerne in die Kommentarfunktion.

Air Berlin „Flugzeuge im Bauch“

Die berühmte Warteschleifenmusik

Link zur MP3-Datei

Adecco „better work, better life“

Link zum Download

Allianz Indonesia

Link zum Download

Antenne Brandenburg „Hey hör mal wieder Radio“

2010; Hier anhören

Apple „We are Apple“

1984, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=nbJy0O4UFSM

AT&T „We are family“

Leider kein Download

Bayer „It’s gonna be a good day“

Recruiting-Song

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=TGICsTAqRi4

BMW „Praktikums-Rap“

2011, ansehen bei Youtube https://www.youtube.com/watch?v=VM36TAo6i5o

brainworxx „Der xx-Song“

Download http://www.brainworxx.de/fileadmin/xx_song/Brainworxx-song.zip

Brot für die Welt „Genug für Alle da“

Ansehen bei http://www.brot-fuer-die-welt.de/50jahre/index_707_DEU_HTML.php

Business Objects „KA in a Box“

2008, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/user/snemery#p/a/u/1/_SlBj1y8150

Busuu „The Busuu Song“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=-A-vAQxmZOA

Cassandra-Tattoos „Der schönste Stich“ von Silvia aus Idstein-Heftrich

Link zur MP3-Datei

Checkpoint

Link zur MP3-Datei

ConDental “Dental Labora”

Link zur MP3-Datei

Creare Group „The SEO Song“

2009, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=0Z9rP7CBs_Y

Debitel – Acapella

Leider kein Download

Deutz-Fahr – „Deutz Fahr-Song“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=rv9bXPcNews

Deutsche Bahn „Zusammen ans Ziel“

2009, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=ar-GpKgkddw

DHL Zum Glück gibt’s die Packstation

2009, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=YPtWDBmYPy0

Drupa – Düsseldorfer Druckmesse

2004, Link zur MP3-Datei

Edeka „Wir lieben Lebensmittel“

Eine Liebeserklärung an Lebensmittel

Link zur MP3-Datei

Edeka „Morgens um 8“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=TxxHzkjOMAQ

Edeka „Abends um 8“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=1ASZtxz4t6I

Edeka „Praktikum bei Edeka“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=qj-QpdjvHWY

Ericsson „Wap Rap“

Link zur MP3-Datei

EVB Baupunkt

Link zur MP3-Datei

Fendt

Link zur MP3-Datei

FDP-Reinach „Gäll du wählsch mi“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=7QqiT07JRp8

Frankfurt Airport City

Link zur MP3-Datei

Freizeit AG „Nimm dein Haus auf’n Haken“

Ansehen bei http://www.freizeit-ag.de/song-special

General Electric „We are GE“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=VcmsbSw8-xk

General Motors „Chevy Volt Song“

2009, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=1P-9wXTbAs8

GLS Group „One Europe, One Power“

Younique feat. Grystin

Link zur MP3-Datei

Glasgow Diamonds „Glasgow Diamonds Football Team“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=utsHE5xWges

Graubünden Ferien „Viva la Grisha“

2009, leider kein Download mehr

Hannover Airport “Closed to the World”

Ansehen bei myvideo.de http://www.myvideo.de/watch/2713133

H. Butting Gmbh & Co. KG „Lied der Heinzelmännchen“

Ansehen bei http://www.butting.de/lied_der_heinzelmaennchen.html

HDL „Jasper“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=6_43S3lgq2Y

Heizomat GmbH „Lied vom Heizomat“

2009, Ansehen bei http://www.heizomat.de/lied2.htm

HLX „Take the Taxi through the Air“

Ansehen bei Youtube http://mx.youtube.com/watch?v=_uFwwL8YPm4

HTP „Gut gewählt“

2009, Ansehen bei http://www.htp.net/index.php?p=44&l=1&tracking=autonav

HP „Open Mail Song“

Link zur MP3-Datei

HP „Party Song“

Link zur Mp3-Datei

JETPSA „Our Smiles Aren’t Just Painted On“

Link zur MP3-Datei

Kaisers Tengelmann „Wir sind Kaiser’s Tengelmann“

Link zur MP3-Datei

Kaufland „Motivationssong“

Link zur Mp3-Datei

KPMG

Link zur MP3-Datei

Download Jungle Mix

Köbberling

Link zur MP3-Datei

Ladage Media “Welt aus Glas”

Link zur MP3-Datei

Lufthansa „There is no better way to fly“

Ansehen auf Youtube http://www.youtube.com/watch?v=EWIuAcl0sRo

Magic Life „Happy Holidays“

Ansehen bei http://www.magiclife.com/downloads/cml-songs.html

Messe Düsseldorf „Drupa“

Link zur Mp3-Datei

Migros „s’Migros Lied“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=J8pH38VV93g

Niki Luftfahrt GmbH „Niki’s Fliegen-Club“

Link zur Mp3-Datei

Nvidia Soundstorm

Link zur Mp3-Datei

Obermaintherme „Lust auf Meer“

Ansehen bei http://www.obermaintherme.de/de/information/thermenjingle.php

Opel „Wir lieben Autos“

2009, Ansehen bei http://www.kinderchor-opel.de/

Opel „Seht das Zeichen“

2009, Ansehen bei http://www.seht-das-zeichen.de

Oswald-Bikes

Ansehen bei http://www.oswald-bikes.de (kein Offizieller Download)

Otto „Power of Responisbility“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=IytgjUh3aa8

Otto „Happy Sixty“

Ansehen bei www.otto.com/happysixty

Philips

Link zur Mp3-Datei

Poco Einrichtungsmärkte

Ansehen bei http://www.poco.de/p/1AudioTitel.mp3

Praktikhaus Bausysteme

Link zur MP3-Datei

Putin „So wie ein Putin“

2009, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=tng8g95snLw

Ricola „Kaugummi Remix“

Ansehen bei http://www.ricola.ch/index.cfm?uuid=8BB968EE423B8F578D08F07CAB8727AB

Rewe „Der REWE Song“

Hier downloaden

Sara Lee „Welcome Germany“

Leider kein Download mehr

Scholz & Friends „The Orchestra of Ideas“

Ansehen bei Youtube http://youtube.com/watch?v=Qz_kwPMEo5A

SBB Schweizerische Bundesbahn „Welcome home“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=UmIWwwRxbfQ#!

SBB Schweizerische Bundesbahn „Unterwegs zuhause“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=5bdpGkq2pZk

SNCF „Natural Sound System“

Link zum Download

Solvis „Willkommen in deiner sonnigen Zukunft“ – Kein Download

SVIT Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft „Coming home to You“ 2009

Ansehen bei http://www.svit.ch/svit-schweiz/services/svit-song.html

Telekom „It’s up to you“

Leider kein Download

The Hacker

Ansehen bei http://www.monochrom.at/english/2008/07/experiment-hacker-anthem.htm

Tui Fly „Touch the Sky“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=PsOY_JjRtH4

Umweltservice.ch „Hol de Schneider“

Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=q0b_QmfUS0Q

Westaflex

Ansehen bei http://www.westaflex.com/industrie/videoclip/index.html

Windows Vista „Service Pack 1 Song“

2008, Ansehen bei Youtube http://www.youtube.com/watch?v=sPv8PPl7ANU