Viral durch Personalisierung: Einige Beispiele individualisierbarer Videos

Personalisierte Videos sind fast schon „eine sichere Bank“ wenn es um virale Kampagnen geht. Die Überraschungseffekte gelingen fast immer, und ein akzeptables Projekt ist inzwischen auch schon für einen vernünftigen Preis zu bekommen.

Im Projektmanagement sollte man idealerweise mit technischen Begrifflichkeiten wie Tracking, 3D-Facemapping, Maskierung, Bild- und Textplatzierung, Individualisierung von Ton- und Bildsequenzen, xyz-Verzerrungsdaten oder Corner-Pins umgehen können.

Elizabeth McDowell (Publicist for EVB San Francisco, the co-creator of “Elf Yourself,” ) fasste einst drei konzeptionelle Erfolgsfaktoren für personalisierte Videos zusammen:

Keep it Simple Make it Personal and Give People a Reason to Pass it on.

So weit, so einfach… 🙂

Hier nun ein paar Beispiele (Stand: 14.02.2012):

Der besondere Freund – Welt am Sonntag (Danke, Max M.)

Personalisierung: Foto

Zeitraum: Februar 2012

Absender: Welt am Sonntag

Agentur: Videomain

Die Nacht – Aachen-Münchener Versicherungs AG (Danke, Master K)

Plot: Es ist Nacht. Ein Einbrecher dringt in eine Wohnung. Dein Name erscheint auf dem Klingelschild. Die Kamera fährt in der Subjektive über verschiedene Gegenstände, aber es ist alles gut versichert. Der Einbrecher kommt ins Schlafzimmer und wird erkannt. Dein Foto erscheint im Bild auf dem Nachttisch.

Personalisierung: Foto / Name

Zeitraum: September 2010

Absender: Aachen Münchener Versicherungs AG

Agentur: BRANDIT

Link zum Video mit dem Podpimp

DU bist Oberstaufen

Plot: Oberstaufen bereitet sich auf DEN Lieblingstouristen vor: Dich

Personalisierung: Foto

Absender: Oberstaufen Tourismusmarketing

Zeitraum: Juli – Dezember 2010

Bemerkung: Das Video ist in ein Gewinnspiel eingebettet. Gewinner ist der Teilnehmer, bei dem bis Ende 2010 am häufigsten der „Gefällt mir“ Knopf gedrückt wurde.

Interessante Einbindung von Twitter und Facebook

Das Video mit dem Podpimp

got2be (Schwarzkopf) – „It’s got2be hot – it’s got2be you!“ (Tipp von Christian!)

Plot: Mit dem eigenen Foto wird man zum heißen Date und überzeugte das andere Geschlecht nicht nur mit einer „gefühlsechten Nacht“, sondern auch mit der gefühlsechten Haarpracht

Personalisierung: Foto, Name und kurzes Video

Absender: Schwarzkopf / got2be

Zeitraum: 1.4. – 30.06.2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Magnum Gold „MyMagnum – As Good as Gold“

Plot: Über das eigene Foto und den Namen wird man Komplize bei Magnum Gold Raubzug Sommer 2010.

Personalisierung: Foto und Name.

Absender: Magnum Gold

Zeitraum: Frühjahr 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Otto – „So schnell wird man Chef“

Plot: Aus der Subjektive erlebt man spannende Momente in der Chefetage bei Otto. Zudem darf man einen Bewerber ablehnen…

Personalisierung: Eigenes Foto, Name, Foto des Bewerbers, Name, Interessen

Absender: Otto / Recruiting-Kamapgne

Agentur: elbkind / Ponyfilm / Impossible Software

Zeitraum: Mai – Juni 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Toblerone – „Einzig. Nicht artig.“

Plot: Einzig. Nicht artig..! Eine solche, oder eine ähnliche Idee hat man entwickelt und eine Antwort auf die Frage gegeben: „Warum eigentlich nicht mal…“ In dem Video durchlebt man nun, wie die Umwelt auf diese verrückte Idee reagiert, und man findet sich mit dem eigenen Foto und Namen in den unterschiedlichsten kuriosen Situationen wieder.

Personalisierung: Name, Foto, Stimme, Idee, Sprache

Interessant: Die Personalisierung läuft über Audio, Foto und den eigenen Namen. Zusätzlich sind drei Sprachversionen möglich: Deutsch, swizerdütsch und französisch

Absender: Toblerone, Kampagne zum Gewinnspiel „Einzig. Nicht artig.“

Zeitraum: Mai 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

beunic – Deutschland sucht das Glückskind

Plot: Deutschland freut sich über DAS Glückskind…

Personalisierung: Foto, Name

Absender: beunic

Zeitraum: Mai 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Deine Kandidatur zum Österreichischen Bundespräsidenten 2010

Plot: Eine Nachrichtensendung berichtet von einem weiteren, unerwarteten Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl in Österreich. Dem Kandidaten schlagen Begeisterung und Ablehnung entgegen.

Personalisierung: Name und Foto

Absender: ATV

Zeitraum: April 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

McDonalds: Gib Müll eine Abfuhr – Werde zum Trickfussballer

Plot: Für McDonalds gibst du dem Müll eine Abfuhr, und spielst Kick-Fussball gegen das andere Geschlecht -mit einer zusammengeknüllten McDonalds-Tüte.

Personalisierung: Foto, Geschlecht

Absender: McDonalds

Zeitraum: April 2010

Bemerkung: Sehr hohe Ladezeit, auch Facebook-Integration möglich

Link zum Video mit dem Podpimp

USA: Glenn Beck wettert gegen einen Wähler

Plot: Der Fox-Moderator Glenn Beck deckt die vermeintlich kriminellen Zusammenhänge eines speziellen Wählers auf und demaskiert ihn in einem Nachrichtenbeitrag bei FOX News auf CNNBC.

Personalisierung: Vor Erstellung des Videos wird der Beitrag mit einem Facebook-Profil verbunden. Damit werden nicht nur der Name, sondern auch verschiedene Fotos aus dem Profil für das Video verwendet.

Absender: MoveOn.org

Zeitraum: März 2010

Bemerkung: Sehr interessante Facebook-Integration, auch auf der Website finden sich unzählige personalisierte Elemente.

Swedish Hero

Plot: In dem Film wird ein Held geehrt, der letzte Held…

Personalisierung: Foto und Name

Absender: Schwedische Gebühreneinzugszentrale

Zeitraum: Anfang 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Bemerkung: 14 Mio. Visits binnen 8 Wochen

Fujitsu ATP WHY ADVANCED THEFT PROTECTION?

Plot: Hartes Erwachen nach einer langen Partynacht: Der Laptop wurde gestohlen. Man wird Opfer einer Erpressung und bekommt aus der Subjektive mit, welchen Unsinn der Dieb mit den eigenen Passwörtern anrichtet…

Personalisierung: Name

Absender: Fujitsu Technology Solutions

Zeitraum: März 2010

Link zum Video vom Podpimp

Dragon Naturally Speaking „Endlich versteht Dich jemand“

Plot: Wer ist hier Objekt der Begierde? Eine adrette Dame diktiert in delikatem Umfeld einen persönlichen (!) Brief mit einer Einladung zum persönlichen Treffen mit… wem wohl?

Personalisierung: Name / E-Mail-Adresse

Absender: Dragon Naturally Speaking

Zeitraum: Februar 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

The Listener „Who are you after?“

Plot: Im Krankenwagen, dramatische Situation: Jemand liegt im Sterben und wird vom einem Anderen verhört. Hab’s nicht ganz kapiert, aber der Verletze hatte wohl jemanden verfolgt. Vor seinem letzten Atemzug deutet er noch auf seine Jackentasche: Dort hat er ein Foto von dem Verdächtigen. Und das ist dann…

Personalisierung: Foto

Absender: CTV Canada (The Listener ist eine Serie auf dem kanadischen Online-Portal CTV)

Zeitraum: Anfang 2010

Link zum Video mit dem Podpimp

Playboy Bunnies@Home

Plot: Einmal von den beiden Playmates Daniela Wolf und Daniela Vidas angehimmelt werden, den eigenen Namen als Tattoo an sehr interessanten Stellen…

Personalisierung: Name und Foto

Absender: Playboy

Agentur: Impossible Software

Zeitraum: Juni 2009

Bemerkung: Kostet 1,99 Euro SMS. Herunterladen als mp4

Link zum Video mit dem Podpimp

Breaking Bad – Walt’s Wisdom

Plot: In einem persönlichen Video wird man dann von Walter White rund gemacht, weil man zuviel Zeit mit Blödsinn verbracht hat.

Personalisierung: Namen, Geschlecht, Alter und eine Tätigkeit, mit der man zuviel Zeit verschwendet.

Absender: Sony Pictures

Zeitraum: 2009

Bemerkung: Zu Beginn erscheint der eigene Name in einem personalisiertem Blogeintrag mit der Überschrift „Podpimp is a slacker“, also „Podpimp ist ein Schlaffi“. In diesem Beitrag ist das Video eingebettet.

Link zum Video mit dem Podpimp

Viva la Grischa

Plot: Man spielt mit im Musikvideo, und mit genug Mut kann man sogar eine Strophe mitrappen.

Personalisierung: Foto und eigener Gesang

Absender: Calanda Heineken Schweiz

Zeitraum: 2009

Video vom Podpimp: War leider nicht möglich

Betanwin – Enter the Game

Plot: Man wird zu einem erfolgreichen Fussballspieler des AC Mailand, das Gesicht wird dreidimensional auf das Gesicht der Nr. 22 projeziert.

Zeitraum: 2009

Absender: Betandwin

Personalisierung: Foto und Name

Link zum Video mit dem Podpimp

Pepsi – Das letzte Geschenk des Weihnachtsmanns

Plot: Der Weihnachtsmann ist pleite. Er kann nur für eine Person Geschenke kaufen. Der / die Glückliche wird in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein Fernsehbericht fasst die Reaktion der Bevölkerung zusammen: Sie ist verärgert

Zeitraum: Weihnachten 2008

Absender: Pepsi

Personalisierung: Name

Video vom Podpimp: Keine Personalisierung mehr möglich

Obama’s Loss Traced To Nonvoter

Plot: Die verlorene Wahl von Barack Obama ist auf einen einzigen, faulen Wähler zurückzuführen. In einem TV-Bericht wird dieser Wähler namentlich an den Pranger gestellt.

Zeitraum: Ende 2008

Absender: Barack Obama

Personalisierung: Vorname / Name

Bemerkung: Angeblich mehr als 15 Mio. versendete personalisierte Videos

Link zum Video mit dem Podpimp

Kodak – Make me Super www.makesmesuper.com (Leider inzwischen inaktiv)

Plot: Mit dem eigenen Foto zum besungenen Superhelden werden. Leider ohne Namen.

Zeitraum: März Oktober 2008

Absender: Kodak

Personalisierung: Foto

Ein Beispielvideo von Sarah Palin

Elf yourself

Plot: Personalisiertes Elfenvideo mit eigenem Foto. Arbeitet inzwischen mit Facebook-Connect, d.h. man kann eigene Fotos oder Fotos aus den Facebook-Alben hochladen.

Personalisierung: Foto und Name

Zeitraum: Ende 2007

Absender: Realisiert von JibJab.com und powered by OfficeMax

Hier ein Beispiel auf Youtube

Bemerkung: 123 Mio. Elf-Videos erstellt und 196 Mio. Visits vom 20.11.07 – 01.02.08

Fools Garden „Spiel die Hauptrolle in unserem neuen Video“ (Danke, op_nautlius)

Plot: Mit dem eigenen Foto wird man zum Fan der Gruppe und versucht in den Proberaum zu gelangen.

Personalisierung: Foto

Zeitraum: Unbekannt

Absender: Fools Garden

Link zum Video mit dem Podpimp

Weitere, noch nicht analysierte Beispiele:

Maoam „Was wollt ihr denn?“ (Danke, Dirk Kretschmann)

Vodafone TV-Star (Danke, Max Modl)

Schalenklau – Paypal (Vielen Dank, Dirk)

Inzwischen aufgrund einer Einstweiligen Verfügung von Bayern München wieder offline

Topmodel of the Year – myParfuem (Danke, Max Modl)

Lost in Val Sinestra – Swisscom (Danke, Jan)

Projekt für die SPD Parteizentrale zur Bundestagswahl 2009 als Aufruf für Jungwähler (Danke, Sylvie)

ZDF: die erste interaktive und personalisierbare Telenovela (Danke, Sylvie)

Slice of TV

Punkt11.TV

Dexter (Danke, Holger)

Pringles (Danke, Sascha)

The Worlds Greatest Business Mind / The Message Group / Name Integration (6,5 Mio Views)

Tipps und Hinweise auf weitere Beispiele gerne über die Kommentare.