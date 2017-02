Der 46. Blick – O2 Music Spy & Buy und Supermoto-6-MBits-DSL

Vorweihnachtlicher Blick auf die Frequenzmustererkennung von O2 mit dem O2 Music Spy & Buy und Brainstorming, wie man das evtl. auf Podcasts erweitern könnte.

Shownotes:

00:00/intro: Supermoto / soundteppich : accident : flowarea

01:05/storyteller: 6-Mbits-DSL und Flatrate / SuperCross-Over

Schwappodding connected mit 6 Mbit/s-DSL über 1und1.de / SuperCross-Over in München http://www.supercrossover.com/sco/index.php, Supermoto-Podcast www.supermoto.de von Christian Queens Noa-Marketing.

05:35/podcasting basics: O2 Music Spy & Buy

Ist O2 Spy & Buy zum überprüfen von Podsafe-Music nutzbar? Test am Mercedes-Benz Mixed-Tape Nr. 9.: All over now : Alice Russell erkannt, We always have been : Digital Midgets nicht erkannt. Einsatz der Frequenzmustererkennung in Podcast-Kampagnen, abprüfen von „podsafe“-Music, Podcast-Couponing etc. Suchmaschinen mit Speech-Recognition-and-Indexing: www.podscope.com, www.blinkx.tv, www.podzinger.com

19:35/podsafe music: In a long time : 46Bliss : music.podshow.com

23:20/outro

O2 Spy & Buy-Test auf dem Tellerrand